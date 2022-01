Mascherine Ffp2, Floridia assicura: “Presto arriveranno in tutte le scuole” (Di giovedì 20 gennaio 2022) "Le Mascherine Ffp2 arriveranno a scuola. Presto saranno in norma le risorse che serviranno per assicurare le Ffp2 a tutte le scuole, sarà stabilito nel primo Cdm utile in questo senso. So già che c'è la piena volontà del ministro e sicuramente arriveranno. Era necessario che arrivassero il prima possibile". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 20 gennaio 2022) "Lea scuola.saranno in norma le risorse che serviranno perre lele, sarà stabilito nel primo Cdm utile in questo senso. So già che c'è la piena volontà del ministro e sicuramente. Era necessario che arrivassero il prima possibile". L'articolo .

