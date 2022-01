LIVE Sci alpino, Seconda prova Kitzbuehel 2022 in DIRETTA: ultima rifinitura sulla Streif per Paris e gli azzurri (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL NUOVO PROGRAMMA DI Kitzbuehel 2022 LA CRONACA DELLA PRIMA prova CRONOMETRATA LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA prova CRONOMETRATA Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE della Seconda ed ultima prova cronometrata di Kitzbuehel. sulla ineguagliabile Streif gli specialisti della velocità avranno modo di testare nuovamente la pista prima delle due libere in programma venerdì e domenica. Nella giornata di ieri hanno brillato le seconde linee azzurre, con Matteo Marsaglia (secondo) e Christof Innerhofer (quarto) sugli scudi. I nostri veterani vogliono ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL NUOVO PROGRAMMA DILA CRONACA DELLA PRIMACRONOMETRATA LADELLA PRIMACRONOMETRATA Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alladellaedcronometrata diineguagliabilegli specialisti della velocità avranno modo di testare nuovamente la pista prima delle due libere in programma venerdì e domenica. Nella giornata di ieri hanno brillato le seconde linee azzurre, con Matteo Marsaglia (secondo) e Christof Innerhofer (quarto) sugli scudi. I nostri veterani vogliono ...

Advertising

infoitsport : LIVE Sci alpino, Prova Discesa Kitzbuehel 2022 in DIRETTA: Kilde precede Marsaglia, Innerhofer è quarto! Brutta cad… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Prova Discesa Kitzbuehel 2022 in DIRETTA: Kilde precede Marsaglia, Innerhofer è quarto! Paris nell… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prova Discesa Kitzbuehel 2022 in DIRETTA: Dominik Paris ritrova l’amata Streif - #alpino #Prova… - lillydessi : LIVE Sci alpino, SuperG Zauchensee in DIRETTA: apoteosi Brignone. Sofia Goggia: 'Faccio fatica a camminare' - OA Sp… - lillydessi : LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2022 in DIRETTA: Braathen da 29° a 1°. Giuliano Razzoli di nuovo sul podio: '6 anni… -