Letta | sul Quirinale vogliamo accordo col centrodestra

Advertising

Giorgiolaporta : #Letta, #Conte e #Speranza fanno un vertice sul #Quirinale escludendo #Renzi che con i suoi 43 parlamentari portere… - fattoquotidiano : DIPLOMAZIA SUL COLLE Lo storico braccio destro del Caimano vuole un presidente “condiviso” e cerca di convincere Be… - patrabel : RT @VenezianiMar: Ma avete letto i tweet identici di Letta e Conte sul loro colloquio? Cip e Ciop, ci volevano due cervelli fusi per partor… - MariellaLoi : Leggi Letta: “Il bluff è finito, nessuno ha diritto di prelazione sul Colle” su iNews. - TaroYamada80 : @FranckyHawk29 Mah, secondo me ci ha provato. Ma l'ipotesi Letta era sul piatto fin da subito: qua su Twitter se ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta sul

Lo ha ribadito Enricoparlando a Radio Immagina, spiegando che il Pd lavora per un "accordo col centrodestra"."Il presidente del Consiglio ha sempre una maggioranza più piccola di quella ...... il quotidiano e gli allegati in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Leggi anche Pd,: "Sui vaccini è l'ora dell'obbligo. Senza unitàQuirinale il governo cadrebbe" La ...Roma, 20 gen "Il centrodestra si è comportato come se avesse la maggioranza, ha tentato l'assalto al Colle con un candidato centrodestra. Noi ci siamo trovati n ...Roma, 20 gen "Questa volta è particolarmente complicata, questa sarà una elezione complicata. Questo Parlamento è frammentato come mai, nessuno ha la maggioranza". Lo ha detto Enrico Letta a radio ...