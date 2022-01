Leoni | stelle

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Guarda l’avversario negli occhi, i piedi saldi sulla linea di porta. Qualche centesimo di secondo prima che Franck Kessie calci il rigore, Momo Kamara ha un sussulto, mulina le braccia. Poi si tuffa alla sua sinistra, e intercetta il tiro. Lo chiamano “Fabianski”, come il secondo portiere dell’Arsenal di Wenger: non ne ricorda lo stile, forse è solo un riflesso pavloviano di umiltà. Altri compagni dell’East End Lions, la squadra di cui Kamara difende i pali, hanno soprannomi più altisonanti: c’è un Puyol, un Fabregas, un Mahrez e addirittura un Eto’o, che suona piuttosto blasfemo. È l’eroe del momento, perché in fondo ci piacciono le storie un po’ commoventi, e competizioni come la Coppa d’Africa sono il brodo malmostoso in cui fermenta il nostro animo più retorico. Ci affascinano le parabole (estemporanee, a volte) degli outsider, le lacrime, le performance eclatanti – perché ...