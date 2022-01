Advertising

ParliamoDiNews : La Russa: Silvio kingmaker?Gianni Letta:no, ancora convinto di... – Libero Quotidiano #russa #silvio… - PaoloBorg : 'Ad oggi non ho contezza che Silvio Berlusconi abbia i voti per essere eletto Presidente della Repubblica' Ignazio… - huge1961 : RT @globalistIT: - protoromantica : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Russa Silvio

...Berlusconi è 'ancora convinto' di poter essere eletto al Quirinale. Lo dice Gianni Letta in una breve conversazione con Ignazio La, Fdi, carpita da Askanews a margine della ...L'ex sottosegretario a presentazione libro su Mattarella, colloquio con La''Non commento...''. Gianni Letta arriva alla sede della 'Stampa estera' per partecipare alla ...braccio destro di...Giovedì, 20 gennaio 2022 Home > aiTv > La Russa: Silvio kingmaker?Gianni Letta:no, ancora convinto di... Roma, 20 gen. (askanews) - Altro che fare il "kingmaker" come temono Giorgia Meloni e Matteo Sa ...Si stanno scaldando i motori per l'elezione del Presidente della Repubblica, che oggi vede il premier avanzare nelle chance (67% scrive Ubs), anche perché la vicinanza di Berlusconi a Mosca, come scri ...