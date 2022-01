Johnson cancella le restrizioni: via mascherine e green pass (Di giovedì 20 gennaio 2022) LONDRA – . Il premier britannico ha infatti annunciato la fine dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale a partire dal 27 gennaio. Sempre dalla stessa data il lavoro a distanza non verrà più raccomandato ufficialmente e il pass sanitario non sarà più necessario per accedere L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Variante Omicron, Johnson valuta nuove restrizioni Donald Trump il coronavirus è un nemico invisibile Gualtieri annuncia: “Obbligo di mascherina nelle zone affollate di Roma” Obbligo di mascherine all’aperto nel Lazio Si valutano la mascherina all’aperto e il tampone ai vaccinati mascherine Ffp2 a 75 centesimi, c’è l’accordo Struttura Commissario-farmacie Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) LONDRA – . Il premier britannico ha infatti annunciato la fine dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale a partire dal 27 gennaio. Sempre dalla stessa data il lavoro a distanza non verrà più raccomandato ufficialmente e ilsanitario non sarà più necessario per accedere L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Variante Omicron,valuta nuoveDonald Trump il coronavirus è un nemico invisibile Gualtieri annuncia: “Obbligo di mascherina nelle zone affollate di Roma” Obbligo diall’aperto nel Lazio Si valutano la mascherina all’aperto e il tampone ai vaccinatiFfp2 a 75 centesimi, c’è l’accordo Struttura Commissario-farmacie

