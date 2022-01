Italia resta in rosso scuro nella mappa Ecdc: massimo rischio in quasi tutta Europa (Di giovedì 20 gennaio 2022) Non cambia purtroppo colore l' sulle mappe dell': la penisola resta tutta in rosso scuro, il colore del massimo rischio epidemiologico per il - 19: è l'indicazione della mappa aggiornata dal Centro ... Leggi su leggo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Non cambia purtroppo colore l' sulle mappe dell': la penisolain, il colore delepidemiologico per il - 19: è l'indicazione dellaaggiornata dal Centro ...

Advertising

giusmo1 : Comune spopolato del Foggiano offre 5mila euro a chi resta: è tra i borghi più belli d'Italia - Gazzettino : #italia resta in #rosso scuro nella mappa #ecdc: massimo rischio in quasi tutta Europa - ArmiDicone : RT @lpatelmoyahoo: @GianluigiFuturo Per me la partita resta a parti inverse fra Draghi e Cartabia. Tu sai che per me il meglio per l'Itali… - ReadingNews2016 : RT @ilmessaggeroit: #italia resta in #rosso scuro nella mappa #ecdc: massimo rischio in quasi tutta Europa - ilmessaggeroit : #italia resta in #rosso scuro nella mappa #ecdc: massimo rischio in quasi tutta Europa -