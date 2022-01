Gatti, in programma incontro con un club di Serie A (Di venerdì 21 gennaio 2022) Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, nel corso di Sky Calciomercato L’Originale, ha svelato un’importante notizia riguardo uno degli obiettivi di mercato del Napoli. Federico Gatti Frosinone SI tratta di Federico Gatti, difensore classe ’98 del Frosinone, che nelle scorse settimane è stato accostato agli azzurri per sostituire Kostas Manolas. Oltre al Napoli, sul giocatore ci sono diverse squadre di Serie A. Tra queste c’è sicuramente il Torino. Secondo Di Marzio, nei prossimi giorni, ci sarà un incontro tra la dirigenza del Frosinone e quella del Torino. I granata, che stanno provando a cedere Armando Izzo, puntano forte il difensore ciociaro per rinforzare il reparto difensivo. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 21 gennaio 2022) Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, nel corso di Sky Calciomercato L’Originale, ha svelato un’importante notizia riguardo uno degli obiettivi di mercato del Napoli. FedericoFrosinone SI tratta di Federico, difensore classe ’98 del Frosinone, che nelle scorse settimane è stato accostato agli azzurri per sostituire Kostas Manolas. Oltre al Napoli, sul giocatore ci sono diverse squadre diA. Tra queste c’è sicuramente il Torino. Secondo Di Marzio, nei prossimi giorni, ci sarà untra la dirigenza del Frosinone e quella del Torino. I granata, che stanno provando a cedere Armando Izzo, puntano forte il difensore ciociaro per rinforzare il reparto difensivo.

