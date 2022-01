Emergenza sanitaria e sicurezza nelle scuole: il comune di Circello installa sanificatori d’aria (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiL’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gianclaudio Golia, ha deciso di fornire ogni aula delle scuole Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado di sanificatori d’aria. Una scelta importante per il benessere degli alunni e del personale scolastico dato che le apparecchiature saranno in grado di aspirare l’aria, disattivare virus e batteri grazie ai raggi ultravioletti e reimmetterla in circolo purificata. “Insieme al nostro Ufficio Tecnico abbiamo valutato la funzionalità e l’efficacia dei sanificatori d’aria. Possono essere utilizzati mentre le persone si trovano in aula, durante le lezioni o nelle attività quotidiane, evitando continue aperture delle finestre e correnti d’aria improvvise e incrementando le misure di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiL’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gianclaudio Golia, ha deciso di fornire ogni aula delleInfanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado di. Una scelta importante per il benessere degli alunni e del personale scolastico dato che le apparecchiature saranno in grado di aspirare l’aria, disattivare virus e batteri grazie ai raggi ultravioletti e reimmetterla in circolo purificata. “Insieme al nostro Ufficio Tecnico abbiamo valutato la funzionalità e l’efficacia dei. Possono essere utilizzati mentre le persone si trovano in aula, durante le lezioni oattività quotidiane, evitando continue aperture delle finestre e correntiimprovvise e incrementando le misure di ...

