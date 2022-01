Effetto pandemia: occupazione femminile scende per la prima volta dal 2013 (Di giovedì 20 gennaio 2022) scende per la prima volta dal 2013 l'occupazione femminile : secondo i dati del Bilancio di genere 2020, nell'anno dello scoppio della pandemia è scesa al 49% , un calo sentito di più tra le giovani,... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 20 gennaio 2022)per ladall': secondo i dati del Bilancio di genere 2020, nell'anno dello scoppio dellaè scesa al 49% , un calo sentito di più tra le giovani,...

Advertising

AddoloratoIniet : RT @furstbischof: #BayernTrend mostra come l’effetto positivo per chi governa la pandemia si sia completamente sgonfiato e come anche la #C… - KaterCollective : RT @furstbischof: #BayernTrend mostra come l’effetto positivo per chi governa la pandemia si sia completamente sgonfiato e come anche la #C… - furstbischof : #BayernTrend mostra come l’effetto positivo per chi governa la pandemia si sia completamente sgonfiato e come anche… - mariacarla1963 : RT @AntonelloZedda: Il provvedimento più grave in assoluto, in questi due anni di pandemia, è stato quello della depenalizzazione dei medic… - gaemas : RT @AntonelloZedda: Il provvedimento più grave in assoluto, in questi due anni di pandemia, è stato quello della depenalizzazione dei medic… -