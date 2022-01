Covid-19, Serena Enardu non sta bene: “Non rifarò il vaccino” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Serena Enardu torna al centro dell’attenzione mediatica per una serie di dichiarazioni rilasciate sul delicato tema dei vaccini anti Covid-19 e la pandemia in corso. In un intervento pubblico, l’ex volto storico di Uomini e Donne fa sapere di accusare da giorni dei disturbi, reduce dall’inoculazione del vaccino antivirus. Per l’occasione, in risposta alle domande del web, poi l’influencer non nasconde che non tornerebbe a sottoporsi alla vaccinazione a cui ha scelto di sottoporsi. Ma non solo. Lancia un affondo ai TG made in Italy e indirettamente alla stampa in generale, tacciando l’informazione in senso lato di mancanza di veridicità. GF Vip, Alex Belli pronto a querelare una concorrente L'attore non intende passare sopra ad alcune ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 20 gennaio 2022)torna al centro dell’attenzione mediatica per una serie di dichiarazioni rilasciate sul delicato tema dei vaccini anti-19 e la pandemia in corso. In un intervento pubblico, l’ex volto storico di Uomini e Donne fa sapere di accusare da giorni dei disturbi, reduce dall’inoculazione delantivirus. Per l’occasione, in risposta alle domande del web, poi l’influencer non nasconde che non tornerebbe a sottoporsi alla vaccinazione a cui ha scelto di sottoporsi. Ma non solo. Lancia un affondo ai TG made in Italy e indirettamente alla stampa in generale, tacciando l’informazione in senso lato di mancanza di veridicità. GF Vip, Alex Belli pronto a querelare una concorrente L'attore non intende passare sopra ad alcune ...

