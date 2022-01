Convocati Bologna: ci sono Orsolini e Dijks, out in cinque (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sinisa Mihajlovic dirama l’elenco dei Convocati per la trasferta di Verona contro l’Hellas: due rientri importanti Il Bologna si prepara alla trasferta di Verona contro l’Hellas, Sinisa Mihajlovic ha convocato 25 calciatori. Da segnalare i rientri di Orsolini e Dijks, mentre tra gli assenti ci sono Santander, De Silvestri, Schouten, Kingsley, oltre alla squalificato Soumaoro. Portieri: Bagnolini, Bardi, Skorupski. Difensori: Annan (77), Binks, Bonifazi, Dijks, Hickey, Medel, Stivanello (31), Theate. Centrocampisti: Dominguez, Pyyhtia (33), Soriano, Svanberg, Vignato, Viola. Attaccanti: Arnautovic, Cangiano, Falcinelli (91), Orsolini, Raimondo (76), Sansone, Skov Olsen, Van Hooijdonk. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sinisa Mihajlovic dirama l’elenco deiper la trasferta di Verona contro l’Hellas: due rientri importanti Ilsi prepara alla trasferta di Verona contro l’Hellas, Sinisa Mihajlovic ha convocato 25 calciatori. Da segnalare i rientri di, mentre tra gli assenti ciSantander, De Silvestri, Schouten, Kingsley, oltre alla squalificato Soumaoro. Portieri: Bagnolini, Bardi, Skorupski. Difensori: Annan (77), Binks, Bonifazi,, Hickey, Medel, Stivanello (31), Theate. Centrocampisti: Dominguez, Pyyhtia (33), Soriano, Svanberg, Vignato, Viola. Attaccanti: Arnautovic, Cangiano, Falcinelli (91),, Raimondo (76), Sansone, Skov Olsen, Van Hooijdonk. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Fantacalcio : Bologna, i convocati per Verona: la decisione su Arnautovic e Orsolini - BolognaSpazio : ?? | La lista dei convocati per #HellasVerona-#Bologna. Tornano #Dijks e #Orsolini. Ancora fuori #Schouten,… - BFCNews1909 : #Bologna L'elenco dei convocati per la sfida di #Verona - bologna_sport : Due recuperi importanti in vista di #VeronaBologna - BFCNews1909 : +++#Bologna tra i convocati per #VeronaBFC ci sono sia #Arnautovic che #Orsolini+++ -