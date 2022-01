Borsa, chiusura positiva europee (Di giovedì 20 gennaio 2022) Le borse europee hanno chiuso positive in scia del ritorno degli acquisti in Asia (e più tardi sugli indici USA) dopo le indicazioni espansive arrivate dalla Banca centrale cinese. A Piazza Affari, dove il Ftse Mib si è fermato a 27.570 punti (+0,73%), spicca in particolare il settore delle utilities: Telecom Italia, particolarmente penalizzata nelle ultime sedute, ha segnato un +3,34%, Enel è salita del 2,82%, Hera dell’1,68% e Terna ha messo a segno un +1,88%. chiusura sopra la parità anche per i bancari: Intesa Sanpaolo ha segnato un +0,69%, Banco Bpm ha chiuso con un +0,39% ed UniCredit ha terminato poco mossa (-0,01%). Secondo i rumor riportati dall’agenzia Bloomberg, l’istituto con sede in Piazza Gae Aulenti sarebbe vicina alla cessione della tedesca Wealthcap per un controvalore che potrebbe arrivare a 200 milioni di euro. Variazione ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Le borsehanno chiuso positive in scia del ritorno degli acquisti in Asia (e più tardi sugli indici USA) dopo le indicazioni espansive arrivate dalla Banca centrale cinese. A Piazza Affari, dove il Ftse Mib si è fermato a 27.570 punti (+0,73%), spicca in particolare il settore delle utilities: Telecom Italia, particolarmente penalizzata nelle ultime sedute, ha segnato un +3,34%, Enel è salita del 2,82%, Hera dell’1,68% e Terna ha messo a segno un +1,88%.sopra la parità anche per i bancari: Intesa Sanpaolo ha segnato un +0,69%, Banco Bpm ha chiuso con un +0,39% ed UniCredit ha terminato poco mossa (-0,01%). Secondo i rumor riportati dall’agenzia Bloomberg, l’istituto con sede in Piazza Gae Aulenti sarebbe vicina alla cessione della tedesca Wealthcap per un controvalore che potrebbe arrivare a 200 milioni di euro. Variazione ...

Advertising

fromAlias : #borsa oggi. chiusura 'Il gruppo Tesmec è attivo nella progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti… - credem : Titolo #Credem #borsaitaliana 6,12 +0,33% chiusura giornata del 20/01/2022 - FinecoLive : Chiusura #Borsa: #FtseMib 0.73% #DAX 0.65% #CAC 0.30% #DOW 1.14% #NASDAQ 1.65% #EURUSD 1.1338 #BTPBUND 138.8 #Oro -0.14% #Petrolio 1.05% - infoiteconomia : Borsa Milano nervosa oggi insieme a Wall Street, oltre -3% in chiusura per TIM e STM - infoiteconomia : Borsa Milano nervosa oggi insieme a Wall Street, oltre -3% in chiusura per TIM e STM -