Batman e Oreo: la partnership che non ti aspetti (Di giovedì 20 gennaio 2022) Cos’hanno in comune Batman e Oreo? Apparentemente nulla. O meglio, non avevano nulla in comune fino ad oggi. Cosa succede tra Batman e Oreo? Probabilmente saprete che è ormai prossima l’uscita del film DC The Batman, con Robert Pattinson nei panni dell’uomo pipistrello. Ebbene, se amate gli eroi DC e amate anche i celebri biscotti Leggi su periodicodaily (Di giovedì 20 gennaio 2022) Cos’hanno in comune? Apparentemente nulla. O meglio, non avevano nulla in comune fino ad oggi. Cosa succede tra? Probabilmente saprete che è ormai prossima l’uscita del film DC The, con Robert Pattinson nei panni dell’uomo pipistrello. Ebbene, se amate gli eroi DC e amate anche i celebri biscotti

Advertising

movietele : #TheBatman: nuovi trailer e poster italiani del film e edizione limitata degli #OREO ispirata al Cavaliere Oscuro e… - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Batman: in arrivo a febbraio un’edizione limitata degli Oreo dedicata al film - glooit : The Batman: in arrivo a febbraio un’edizione limitata degli Oreo dedicata al film leggi su Gloo… - moviestruckers : #TheBatman: in arrivo un’edizione limitata degli #Oreo dedicata al film - cinefilosit : The Batman e Oreo: due icone uniscono le forze #ILoveCInefilos -