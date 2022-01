Basket: Reyer Venezia, momento delicato. Dagli arrivi di Morgan e Theodore ai problemi con Sanders (Di giovedì 20 gennaio 2022) Giornate un po’ particolari, quelle che sta vivendo l’Umana Reyer Venezia di coach Walter De Raffaele. In particolare, sono uomini e risultati a crare più di una questione da sbrogliare nell’ambito del club orogranata, che in Serie A non è riuscito a centrare le Final Eight di Coppa Italia e in EuroCup ha subito ieri una bruciante sconfitta sulla sirena contro il Bourg-en-Bresse. In particolare, se negli ultimi giorni sono stati resi noti due acquisti dal significato profondamente diverso, ma dal nome uguale (due Jordan, Morgan e Theodore), dalla partita con i francesi è emersa una criticità, legata precisamente a Victor Sanders. Il giocatore, infatti, è rimasto seduto in panchina per tutto il tempo. Basket, EuroCup 2021-2022: Reyer Venezia beffata dal ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) Giornate un po’ particolari, quelle che sta vivendo l’Umanadi coach Walter De Raffaele. In particolare, sono uomini e risultati a crare più di una questione da sbrogliare nell’ambito del club orogranata, che in Serie A non è riuscito a centrare le Final Eight di Coppa Italia e in EuroCup ha subito ieri una bruciante sconfitta sulla sirena contro il Bourg-en-Bresse. In particolare, se negli ultimi giorni sono stati resi noti due acquisti dal significato profondamente diverso, ma dal nome uguale (due Jordan,), dalla partita con i francesi è emersa una criticità, legata precisamente a Victor. Il giocatore, infatti, è rimasto seduto in panchina per tutto il tempo., EuroCup 2021-2022:beffata dal ...

Advertising

OA_Sport : Basket: tra novità e problemi, non semplice il momento di Venezia - Luxgraph : Serie A, la Reyer Venezia ingaggia l'americano ex Olimpia Theodore - sportface2016 : #Basket | #Eurocup, l'Umana Reyer #Venezia viene beffata ad un passo dall'over time: finisce 78-81 per i francesi d… - sportal_it : Reyer Venezia, nuovo rinforzo in regia: ecco Theodore - sportli26181512 : Eurocup, 10^ giornata: Venezia e Trento stasera LIVE su Sky: Decima giornata della Regular Season. In campo alle 20… -