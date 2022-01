Basket, Final Eight Coppa Italia 2022: le squadre qualificate (Di giovedì 20 gennaio 2022) Le squadre qualificate alle Final Eight della Frecciarossa Coppa Italia 2022 di Basket maschile. Alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, dal 16 al 20 febbraio prossimi si aggiudicherà il primo trofeo del 2022. A qualificarsi al torneo sono le prime otto squadre in classifica al termine del girone d’andata. Il quadro si sta quindi per definire, dato che restano da giocare quattro recuperi. Di seguito, le formazioni qualificate. LE squadre qualificate (in aggiornamento): AX Armani Exchange Milano Virtus Segafredo Bologna Allianz Pallacanestro Trieste Dolomiti Energia Trentino Happy Casa Brindisi Bertram Derthona Tortona Germani Brescia Dinamo Banco di Sardegna ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) Lealledella Frecciarossadimaschile. Alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, dal 16 al 20 febbraio prossimi si aggiudicherà il primo trofeo del. A qualificarsi al torneo sono le prime ottoin classifica al termine del girone d’andata. Il quadro si sta quindi per definire, dato che restano da giocare quattro recuperi. Di seguito, le formazioni. LE(in aggiornamento): AX Armani Exchange Milano Virtus Segafredo Bologna Allianz Pallacanestro Trieste Dolomiti Energia Trentino Happy Casa Brindisi Bertram Derthona Tortona Germani Brescia Dinamo Banco di Sardegna ...

