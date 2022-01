Barcellona, addio vicino per un big: “Sarà venduto subito” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Meno di un mese a Barcellona-Napoli. La tanto attesa gara di Europa League tra catalani e napoletani andrà in scena il 17 febbraio al Camp Nou e una settimana dopo al Maradona. Il Barcellona sta recuperando diversi giocatori infortunati da tempo, Ansu Fati e Pedri su tutti, e ha tesserato il nuovo acquisto Ferran Torres. Ma, notizia dell’ultima ora, un attaccante Sarà venduto in questa sessione di mercato. Ousmane Dembélé Attraverso il canale ufficiale del club, il direttore sportivo Mateu Alemany ha comunicato che l’attaccante francese Ousmane Dembélé Sarà ceduto subito. Il rifiuto sul rinnovo del contratto ha fatto prendere questa decisione alla società. Il giocatore non è stato nemmeno convocato per la gara di oggi di Copa del Rey contro l’Athletic Bilbao. “Comunico che ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 20 gennaio 2022) Meno di un mese a-Napoli. La tanto attesa gara di Europa League tra catalani e napoletani andrà in scena il 17 febbraio al Camp Nou e una settimana dopo al Maradona. Ilsta recuperando diversi giocatori infortunati da tempo, Ansu Fati e Pedri su tutti, e ha tesserato il nuovo acquisto Ferran Torres. Ma, notizia dell’ultima ora, un attaccantein questa sessione di mercato. Ousmane Dembélé Attraverso il canale ufficiale del club, il direttore sportivo Mateu Alemany ha comunicato che l’attaccante francese Ousmane Dembéléceduto. Il rifiuto sul rinnovo del contratto ha fatto prendere questa decisione alla società. Il giocatore non è stato nemmeno convocato per la gara di oggi di Copa del Rey contro l’Athletic Bilbao. “Comunico che ...

Advertising

Spazio_Napoli : Barcellona, addio vicino per un big: “Sarà venduto subito” - CarloAl87550029 : RT @calciomercatoit: ?? Bomba del #Barcellona, sarà subito addio con #Dembele ?? La #Juventus dovrebbe gettarsi sul talento francese per sos… - calciomercatoit : ?? Bomba del #Barcellona, sarà subito addio con #Dembele ?? La #Juventus dovrebbe gettarsi sul talento francese per… - calciomercatoit : ?? #Xavi esclude #Dembele dai convocati per scelta tecnica, addio al #Barcellona in vista: c'è anche la #Juve ?? - mario7811 : @marco_rogerio_ E se dybala avesse lasciato il rigore a Morata come regalo d addio perche morata va al Barcellona? -