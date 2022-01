Xavi rompe con Dembélé | Rinnovo o cessione

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il tecnico del Barcellona scarica l'attaccante francese che non ha ancora rinnovato il contratto con i catalani. Ecco le parole disu

Ultime Notizie dalla rete : Xavi rompe

Tuttosport

Il tecnico del Barcellona scarica l'attaccante francese che non ha ancora rinnovato il contratto con i catalani. Ecco le parole disu DembéléIl Barcellona ha ufficializzato il primo colpo del mercato invernale: tutti i dettagli dell'operazione Ferran TorresOperazione ufficiale. Il Barcellona digli indugi e piazza il primo colpo di calciomercato.© LaPresseCome ormai noto da giorni, il club blaugrana ha ufficializzato l'acquisto dal Manchester City di Ferran Torres. L'esterno ...L'attaccante avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo mandando su tutte le furie il suo club: si riapre uno scenario di mercato per la Juve ...Secondo Sport Xavi crede che l'affare Alvaro Morata sia fattibile e che avrà i mezzi per firmarlo senza ostacolare le regole finanziarie stabilite dalla Liga. Secondo quanto ...