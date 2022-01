WhatsApp Desktop, novità per gli utenti di Windows 11 in arrivo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) E’ in arrivo una nuova versione di WhatsApp Desktop integrato con Windows 11 Realizzata con la libreria grafica WinUI 2.6 è arrivata la Beta di WhatsApp Desktop. Si nota subito infatti il Fluent Design risultando molto più integrato in Windows 11, Come potete vedere nelle catture di schermata qui sotto, fornite dall’utente Twitter FireCubeStudios, si notano importanti differenze Remember the WhatsApp UWP app? They are now moving to WinUI 2.6+ stylings to get Windows 11 Fluent Design #Whatspp #Windows11 #uwp #FluentDesign pic.twitter.com/94PhDofJC1— FireCube (@FireCubeStudios) January 17, 2022 Si nota come la versione WinUI includa diversi elementi tipici di Windows 11, come ad esempio i ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 19 gennaio 2022) E’ inuna nuova versione diintegrato con11 Realizzata con la libreria grafica WinUI 2.6 è arrivata la Beta di. Si nota subito infatti il Fluent Design risultando molto più integrato in11, Come potete vedere nelle catture di schermata qui sotto, fornite dall’utente Twitter FireCubeStudios, si notano importanti differenze Remember theUWP app? They are now moving to WinUI 2.6+ stylings to get11 Fluent Design #Whatspp #11 #uwp #FluentDesign pic.twitter.com/94PhDofJC1— FireCube (@FireCubeStudios) January 17, 2022 Si nota come la versione WinUI includa diversi elementi tipici di11, come ad esempio i ...

Advertising

David_c05 : WhatsApp Desktop, ecco la nuova interfaccia sullo stile di Windows 11 e come provarla - InfoCanini : Ciao @tecnoandroidit Sul vostro sito a firma di GennaroS c'è questo articolo, non racconta nulla di sconvolgente (u… - HDblog : RT @HDblog: WhatsApp Desktop si fa bello per Windows 11 con la nuova app - infoitscienza : WhatsApp Desktop si fa bello per Windows 11 con la nuova app - telodogratis : WhatsApp Desktop si fa bello per Windows 11 con la nuova app -