Traffico Roma del 19-01-2022 ore 07 | 30

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione prima appuntamento con ilcon le pile sulla carreggiata interna del raccordo dalla diramazione disu dalla Laurentina code di ingresso in città sul tratto Urbano della A24 stato Cervara alla tangenziale è sempre in entrata in città incolonnamenti sulla Flaminia e sulla Cassia sulla Salaria invece segnalati tratti ghiacciati dunque un invito a moderare la velocità ea Mantenere le distanze di sicurezza in tangenziale code dalla Salaria via dei Campi Sportivi verso Olimpico sulle strade diincidente in via Napoleone III all’altezza di piazza Vittorio sono possibili rallentamenti e a causa del superamento dei limiti delle risorse utili nell’aria anche oggi stop ai veicoli più inquinanti nella fascia verde Dalle 7:30 alle 20:30 e infine sull’alta velocità ...