Scuola | la situazione nel Lazio secondo i presidi | Costarelli | “Più classi in dad | un’ora di buco al giorno per classe”

"Dieci dodici professori assenti al giorno per Scuola nel Lazio con un risultato di circa in media un'ora di buco quotidiano per classe". E' la stima informale dei presidi della Regione che denunciano all'Adnkronos ancora "l'enorme difficoltà a trovare supplenti. Abbiamo docenti di potenziamento interno, ma non sono sufficienti neanche quelli perché le assenze sono numerose ed improvvise. Così restiamo scoperti", riferisce all'Adnkronos la presidente Cristina Costarelli, che dirige il liceo Newton a Roma. Più o meno stabile il numero degli studenti positivi "non registriamo aumenti. Al Newton i positivi sono sempre un'ottantina. Ma sta succedendo che le classi stanno andando in dad – rimarca la Preside – Mentre il 10 gennaio le ...

