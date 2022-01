Raoul Bova a processo: è accusato di violenza privata, lesioni e minacce a un avvocato romano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Raoul Bova è finito a processo con le accuse di violenza privata, lesioni e minacce ad un avvocato romano. I fatti risalgono al 2019, secondo quanto ricostruito, il legale era a bordo della sua auto quando ha quasi investito Rocío Muñoz Morales, a quel punto l’attore sarebbe intervenuto contro l’uomo facendolo scendere dall’auto e non solo. Anche il legale è accusato di violenza privata proprio per aver effettuato una manovra sbagliata. Raoul Bova in tribunale: a processo con diverse accuse Era il 27 aprile 2019 quando Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales si trovavano nei pressi del mercato di via ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 19 gennaio 2022)è finito acon le accuse diad un. I fatti risalgono al 2019, secondo quanto ricostruito, il legale era a bordo della sua auto quando ha quasi investito Rocío Muñoz Morales, a quel punto l’attore sarebbe intervenuto contro l’uomo facendolo scendere dall’auto e non solo. Anche il legale èdiproprio per aver effettuato una manovra sbagliata.in tribunale: acon diverse accuse Era il 27 aprile 2019 quandoe Rocío Muñoz Morales si trovavano nei pressi del mercato di via ...

