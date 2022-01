Quirinale: Ulivieri (Assoallenatori), 'meglio che Berlusconi resti al Monza, almeno quello è suo' (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Il Monza è di proprietà di Berlusconi, il Quirinale mi pare che non lo sia. meglio che resti a fare il bene del Monza". Risponde così all'Adnkronos il presidente dell'Associazione italiana allenatori di calcio, Renzo Ulivieri, sull'ipotesi di Silvio Berlusconi presidente della Repubblica. "Ma non credo proprio che riesca ad andarci, al Quirinale -osserva-: quello che dico da tempo è che a questo benedetto paese serve un po' di dignità". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Ilè di proprietà di, ilmi pare che non lo sia.chea fare il bene del". Risponde così all'Adnkronos il presidente dell'Associazione italiana allenatori di calcio, Renzo, sull'ipotesi di Silviopresidente della Repubblica. "Ma non credo proprio che riesca ad andarci, al-osserva-:che dico da tempo è che a questo benedetto paese serve un po' di dignità".

