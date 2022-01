Quirinale, Conte: «Nessun veto a Draghi, ma va garantita la continuità del governo» (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nessun veto del Movimento 5 stelle su Mario Draghi al Quirinale. Ad assicurarlo è il presidente del M5s, Giuseppe Conte, parlando ai microfoni del Tg3: «Non poniamo assolutamente dei veti – ha detto l’ex premier -. Guardiamo soltanto all’interesse del Paese e facciamo valutazioni nell’interesse del Paese e dei cittadini italiani. In questo momento va garantita una continuità dell’azione di governo. Quindi Nessun veto, noi non poniamo veti». Nel pomeriggio di oggi, 19 gennaio, si è tenuto un incontro di un’ora alla Farnesina tra lo stesso Conte e Luigi Di Maio. Il ministro degli Esteri avrebbe sottolineato la necessità che i gruppi restino «compatti». Nel corso dell’incontro è stata poi definita ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 gennaio 2022)del Movimento 5 stelle su Marioal. Ad assicurarlo è il presidente del M5s, Giuseppe, parlando ai microfoni del Tg3: «Non poniamo assolutamente dei veti – ha detto l’ex premier -. Guardiamo soltanto all’interesse del Paese e facciamo valutazioni nell’interesse del Paese e dei cittadini italiani. In questo momento vaunadell’azione di. Quindi, noi non poniamo veti». Nel pomeriggio di oggi, 19 gennaio, si è tenuto un incontro di un’ora alla Farnesina tra lo stessoe Luigi Di Maio. Il ministro degli Esteri avrebbe sottolineato la necessità che i gruppi restino «compatti». Nel corso dell’incontro è stata poi definita ...

