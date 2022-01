Quirinale: Conte a Letta-Speranza, serve nome alternativo, opportuno che Draghi resti a P. Chigi (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Siamo disposti ad adottare qualsiasi strategia per far saltare la candidatura di Silvio Berlusconi, compresa l'uscita dall'Aula", è quanto trapela all'Adnkronos da fonti M5S di primo piano al termine dell'incontro tra i tre leader del fronte progressista (Giuseppe Conte, Enrico Letta e Roberto Speranza) sul Quirinale. "C'è totale sintonia - rimarcano le stesse fonti - nel dire che la candidatura di Silvio Berlusconi va assolutamente superata". Il leader pentastellato, nel corso del summit che si è svolto questa mattina nella sua abitazione romana, avrebbe inoltre insistito sulla necessità di "trovare un nome alternativo" perché - il ragionamento dell'ex premier - è "opportuno che Mario Draghi resti alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Siamo disposti ad adottare qualsiasi strategia per far saltare la candidatura di Silvio Berlusconi, compresa l'uscita dall'Aula", è quanto trapela all'Adnkronos da fonti M5S di primo piano al termine dell'incontro tra i tre leader del fronte progressista (Giuseppe, Enricoe Roberto) sul. "C'è totale sintonia - rimarcano le stesse fonti - nel dire che la candidatura di Silvio Berlusconi va assolutamente superata". Il leader pentastellato, nel corso del summit che si è svolto questa mattina nella sua abitazione romana, avrebbe inoltre insistito sulla necessità di "trovare un" perché - il ragionamento dell'ex premier - è "che Marioalla ...

petergomezblog : Quirinale, diretta – Vertice M5s con Conte, due ipotesi: votare per Segre o lasciare l’Aula”. Sgarbi: “Berlusconi è… - Mov5Stelle : La nostra assemblea parlamentare ha dato pieno mandato al presidente Giuseppe Conte con l'obiettivo per il Quirinal… - ItaliaViva : .@matteorenzi: 'La vicenda del Quirinale dimostra che il M5S è del tutto marginale e che Conte non riesce a guidare… - zazoomblog : Quirinale: Conte a Letta-Speranza serve nome alternativo opportuno che Draghi resti a P. Chigi - #Quirinale:… - LaStampa : Quirinale, Letta esce dalla casa di Conte: 'Non abbiamo intesa, lavoriamo per Presidente di tutti' -