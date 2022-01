Probabili formazioni Roma-Lecce | ottavi Coppa Italia 2021 2022

Leggi su sportface

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ledi, match deglidi finale di. Grande attesa per questa sfida con le due squadre giallorosse a caccia del pass qualificazione. Si gioca all’Olimpico alle 21:00 di giovedì 20 gennaio. La partita potrà essere seguita in diretta tv esclusiva su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Play.– Possibile ampio turn over per Mourinho. Cerca spazio Shomurodov in attacco, con uno tra El Shaarawy e Felix sulla sinistra. Mkhitaryan e Carles Perez dovrebbero completare la trequarti. Dal 1? ancora Oliveira. Squalificato Mancini.– Spazio al 4-3-3 con Coda che torna al centro dell’attacco dopo l’infortunio. Rodriguez e Strefezza ...