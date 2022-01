Non si fermano all'alt e rischiano lo schianto con le guardie giurate: folle fuga di due uomini in mascherina su una Bmw (Di mercoledì 19 gennaio 2022) MORROVALLE - Bmw non si ferma all'alt dei carabinieri e rischia di colpire l'auto di due guardie giurate. Sfreccia a tutta velocità lungo la strada: due uomini in fuga, scatta l'inseguimento. L'... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 19 gennaio 2022) MORROVALLE - Bmw non si ferma all'alt dei carabinieri e rischia di colpire l'auto di due. Sfreccia a tutta velocità lungo la strada: duein, scatta l'inseguimento. L'...

Advertising

sportface2016 : +++#Atalanta, un nuovo positivo al #COVID19 nel gruppo squadra: non si fermano i contagi alla vigilia della Coppa Italia+++ - ale112019 : RT @lauraparodi76: Le tue parole entrano senza chiedere il permesso si fermano dove non c'è più spazio riscaldano il mio freddo sciogliendo… - Aly54326 : @tittihz Ma madre e figlia entrambe Coroneil? Insomma, non è giusto le notizie si fermano a Milano? ?????? io ne ero a… - deralte48 : RT @SHIN_Fafnhir: @AcciaioMario @albertotozzi3 @ilvaccinogatto @SplendorSolis00 Se ci va bene si fermano e danno la colpa a i novax, se no… - Melaion : Io non ho alcun dovere di fiducia ad un regime dittatoriale che mi minaccia con pseudo vaccini che non fermano il… -