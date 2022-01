(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il primo scoglio della post season è andato e ora, per le otto squadre rimaste in corsa, è il momento di affrontare la fase successiva. Tra le giornate di sabato e domenica, vanno in scena le sfide dei, da cui usciranno le quattro franchigie che adranno a contendersi i Championships delle rispettive Conference. Quali sono i match per i? Le quattro franchigie che hanno superato il Wild Card sono Buccaneers, Bengals, Bills e Rams, mentre Packers e Titans attendevano di conoscere la loro avversaria. Proprio Tennessee, reduce dal primo posto nell’American Conference, scende in campo nella prima partita delRound. La franchigia di Nashville, sabato 22 gennaio, alle 22:30 italiane, sfida Cincinnati, vincitrice ...

Advertising

sowmyasofia : NFL – Il tabellone dei Divisional Playoff 2021 - BroginiAlessio : Il gran giorno é arrivato. Da stasera (ore 22,30 italiane) scattano i Playoffs #NFL. Questo é il tabellone: ?? -

Ultime Notizie dalla rete : NFL tabellone

... Fox, ABC e NBC - in una fase in cui guadagnava piu' di qualsiasi giocatore della. 'Se questa squadra non mette punti sul, non vedo come possa vincere' doveva diventare il suo biglietto ......campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium (la "casa" dei Miami Dolphins di football)... In Florida il polacco viene fuori da undifficilissimo: mette in fila all'esordio (...NFL Wild Card Playoff 2022, vediamo partite, quote, statistiche, quote antepost e consigli per le scommesse sulla postseason.Domenica… singolare. Il nostro viaggio non può che partire da Cincinnati, teatro di una delle migliori partite dell’anno: i Bengals, con una prova di maturità dinanzi alla quale non ...