Advertising

FirenzePost : Morto a 113 anni l’uomo più anziano al mondo, uno spagnolo - MediasetTgcom24 : Spagna, morto l'uomo più anziano al mondo: aveva quasi 113 anni #spagna - donatella_113 : @confundustria Peccato che Pacciani sia morto... - EmanueleDesamis : Seconda breve storia triste. Chiami il 113 4min e 30 sec prima che rispondono. in pratica sei morto, ti hanno stupr… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto 113

Today.it

Secondo una prima ricostruzione la vittima avrebbe attraversato i binari all'altezza del passaggio a livello che si trova in corso Filangeri, non lontano dall'ingresso della strada statale. ...Metsola incassavoti in più rispetto al suo predecessore Sassoli che fu eletto al secondo turno. L'Aquila e l'Abruzzo piangono la sua scomparsa LUTTO Addio David Sassoli, èil presidente ...L'uomo più anziano del mondo, lo spagnolo Saturnino de la Fuente Garcia, è morto all'età di 112 anni e 341 giorni. Lo ha annunciato il Guinness dei primati. Avrebbe dovuto festeggiare il suo 113mo com ...Aveva solo 60 anni, era in subintensiva. Lascia due figli. Ricoveri in rialzo, oltre 1.400 contagiati in provincia ...