Milan, Brahim Diaz in calo: il confronto con l’ultimo Calhanoglu | VIDEO (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dopo un grande inizio di stagione, Brahim Diaz è calato notevolmente. Ecco il confronto con i numeri di Hakan Calhanoglu durante il suo ultimo anno al Milan Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dopo un grande inizio di stagione,è calato notevolmente. Ecco ilcon i numeri di Hakandurante il suo ultimo anno al

Advertising

milansette : Milan, Pioli e le due stoccate a Brahim Diaz: il non progetto sul trequartista, fra campo e mercato, è solo lui - gambafrizzante : @scar15385 Io più che brahim farei sedere ibra, brahim fino a quando non aveva davanti uno che sta fermo e che vuol… - Mediagol : VIDEO Inter-Milan, derby dei 10: Calhanoglu e Brahim Diaz, chi incide di più in A? - RiccardoAmato83 : Il #Milan cerca il miglior Brahim Diaz - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Milan, #Pioli e le due stoccate a #BrahimDiaz: il non progetto sul trequartista, fra campo e mercato, è solo lui [@TramacEma… -