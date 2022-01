Martial-Juventus | trattativa in corso

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Laè entrata nel vivo. I bianconeri, alla disperata ricerca di un attaccante specie dopo l’infortunio di Chiesa, hanno rotto gli indugi e stanno andando decisi sull’attaccante francese in uscita dal Manchester United.: affare in dirittura d’arrivo? Le condizioni affinché si possa concretizzare ci sono tutte. Il giocatore, chiuso da Ronaldo, Sancho, Cavani, Rushford e Greenwood, ha chiesto di essere ceduto per trovare quella continuità che non ha avuto con i Red Devils in wuesta stagione. Appena 7 le presenze in Premier League , una in Coppa di Lega e due in Champions League. Il Manchester United ha capito e vuole agevolare la sua cessione ma a determinate condizioni. Queste prevedono un prestito oneroso e l’ingaggio pagato dalla ...

Advertising

romeoagresti : Situazione #Martial, la #Juventus anche nelle ultime ore ha parlato con l’entourage del giocatore. Fase embrionale:… - GoalItalia : La Juventus segue con attenzione Martial ???????? Contatti con l'entourage dell'attaccante francese del Manchester U… - DiMarzio : Per la @juventusfc l'idea per Anthony #Martial resta viva: le ultime - iamsagipovmirat : RT @romeoagresti: Situazione #Martial, la #Juventus anche nelle ultime ore ha parlato con l’entourage del giocatore. Fase embrionale: anali… - curvanord_indo : RT @TuttoMercatoWeb: Dybala: confermate tutte le anticipazioni di un mese fa sull’Inter. Ma adesso la Juventus ha paura di Marotta, e Paulo… -

Ultime Notizie dalla rete : Martial Juventus

Arrivabene: 'non è fattibile a quella cifra' Arrivabene fa il punto su tutti i rinnovi in casa, oltre a quello di Dybala: 'Io sono andato al sodo, ho detto che ne avremmo parlato a ...Arrivabene allontanaa gennaio? A quelle cifre lì no, non è fattibile. Non aspettiamo proprio ". Poi è tornato sui giocatori in scadenza: " Paura di perderli a zero? No, abbiamo ...Continuano i contatti tra la Juventus e Martial, attaccante classe 1995 ora al Manchester United in scadenza nel 2024. Un nome che i bianconeri monitorano da tempo e che vorrebbe lasciare i Red Devils ...Passi in avanti per Martial alla Juventus: i bianconeri vicini all'accordo con il Manchester United, può arrivare il primo colpo di mercato ?