LIVE Camila Giorgi-Martincova 6-2 5-2, Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurra serve per il match! (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Seconda vincente di Giorgi che annulla la quinta palla break del match. 15-40 Dritto vincente di Martincova che si procura due palle break. 15-30 Nastro favorevole a Martincova sul dritto della n.33 WTA. 15-15 Servizio vincente della marchigiana. 0-15 Doppio fallo di Giorgi, il nono del match per l’azzurra. 5-2 BREAK DI Camila Giorgi CON l’azzurra CHE ANDRA’ DUNQUE A SERVIRE PER IL match! 15-40 DUE PALLE BREAK Giorgi! Rovescio lungo di Martincova. 15-30 Dritto in rete di Giorgi. 0-30 Dritto in rete della ceca. 0-15 Volèe in rete di Martincova. 4-2 SMASH DI Camila ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Seconda vincente diche annulla la quinta palla break del match. 15-40 Dritto vincente diche si procura due palle break. 15-30 Nastro favorevole asul dritto della n.33 WTA. 15-15 Servizio vincente della marchigiana. 0-15 Doppio fallo di, il nono del match per. 5-2 BREAK DICONCHE ANDRA’ DUNQUE A SERVIRE PER IL15-40 DUE PALLE BREAK! Rovescio lungo di. 15-30 Dritto in rete di. 0-30 Dritto in rete della ceca. 0-15 Volèe in rete di. 4-2 SMASH DI...

