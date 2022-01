Lettera di Una Maestra ai Colleghi no vax: Solo Grazie ai Vaccini La Mortalità è Diminuita (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Una docente di una scuola primaria marchigiana scrive una Lettera ai Colleghi no vax. “La scuola è una comunità educante e per questo motivo è inaccettabile che gli insegnanti rifiutino ... Leggi su youreduaction (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Una docente di una scuola primaria marchigiana scrive unaaino vax. “La scuola è una comunità educante e per questo motivo è inaccettabile che gli insegnanti rifiutino ...

Advertising

reportrai3 : A dicembre 2018 Ferrovie dello stato presenta un nuovo piano per l'acquisto e cerca soci di minoranza. A giugno 201… - reportrai3 : A dicembre 2018 FS presenta un piano per l'acquisto e cerca soci. A giugno 2019 Claudio Lotito si dichiara interess… - reportrai3 : A sostegno della sua offerta, Lotito porta una lettera intestata del Banco Santander: “all’esito dell’analisi finan… - giusbito79 : RT @LVDA_Acid: Al giorno d’oggi, se non sei un virologo (vero o presunto) e non hai ricevuto almeno una lettera anonima con proiettile (il… - elucubrazioni : LA PRESIDE CI HA CHIESTO DI SCRIVERE UNA LETTERA DI CONGRATULAZIONI ALLA PRESIDENTE DEL PARLAMENTO UE TUTTO CIÒ È SURREALE -