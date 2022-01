Insultò David Sassoli | chi è Ugo Fuoco | il No vax napoletano contagiato dal Covid che lotta con la morte

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) No vax, animatore di canali Telegram complottisti e negazionisti sul virus, ilUgoè ricoverato in ospedale pered è anche indagato dalla polizia postale per gli insulti rivolti a, il presidente del Parlamento Ue deceduto la settimana scorsa. Ugo, il No Vax checontro ilIl quarantenne No vax residente in provincia di Napoli è stato denunciato dalla Polizia postale, nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord, in quanto presunto autore di un post Facebook nel quale esultava per ladel di. “Ugo”, questo il nome con il quale è conosciuto su Facebook e con il quale gestisce un canale Telegram da 36mila iscritti, ...