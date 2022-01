Delia Duran e Soleil Sorge, arriva il primo confronto! (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Delia e Soleil si confrontano per la prima volta. Ecco cosa si sono dette e la reazione spiazzante di un concorrente Dopo giorni di polemiche e frecciatine, arriva il primo confronto tra Delia Duran e Soleil Sorge. A fare il primo passo è Delia che, rammaricata del litigio tra Soleil e Manila, prende da parte Soleil tentando un primo avvicinamento: “io e te prima o poi parleremo ma intanto vorrei dirti che MANILA ti adora e che dovresti parlare con lei. È molto dispiaciuta e credimi che per te ha speso solo nelle parole”. Dopo qualche istante di freddezza e di sguardi glaciali, Soleil prova a replicare con garbo alle parole di Delia: ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022)si confrontano per la prima volta. Ecco cosa si sono dette e la reazione spiazzante di un concorrente Dopo giorni di polemiche e frecciatine,ilconfronto tra. A fare ilpasso èche, rammaricata del litigio trae Manila, prende da partetentando unavvicinamento: “io e te prima o poi parleremo ma intanto vorrei dirti che MANILA ti adora e che dovresti parlare con lei. È molto dispiaciuta e credimi che per te ha speso solo nelle parole”. Dopo qualche istante di freddezza e di sguardi glaciali,prova a replicare con garbo alle parole di: ...

