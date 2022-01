Convocati Sassuolo, le scelte di Dionisi per il Cagliari: fuori in cinque (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Convocati Sassuolo, comunicata la lista dei giocatori a disposizione per il match con il Cagliari: tante assenze Ayhan, Djuricic, Matheus Henrique, Obiang e Berardi. Questi gli assenti in casa Sassuolo dai Convocati per la gara con il Cagliari di Coppa Italia. Tornano a disposizione Magnanelli, Peluso e Romagna. PORTIERI 24 Giacomo SATALINO 47 Andrea CONSIGLI 56 Gianluca PEGOLO DIFENSORI 6 ROGERIO 13 Federico PELUSO 17 Mert MULDUR 19 Filippo ROMAGNA 21 Vlad CHIRICHES 31 Gian Marco FERRARI 44 Ruan TRESSOLDI 70 Yeferson PAZ 77 Giorgos KYRIAKOPOULOS 89 Edoardo PIERAGNOLO CENTROCAMPISTI 4 Francesco MAGNANELLI 8 Maxime LOPEZ 16 Davide FRATTESI 20 Abdou HARROUI 27 Cristian AUCELLI 68 Salim ABUBAKAR ATTACCANTI 18 Giacomo RASPADORI 26 Asan ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022), comunicata la lista dei giocatori a disposizione per il match con il: tante assenze Ayhan, Djuricic, Matheus Henrique, Obiang e Berardi. Questi gli assenti in casadaiper la gara con ildi Coppa Italia. Tornano a disposizione Magnanelli, Peluso e Romagna. PORTIERI 24 Giacomo SATALINO 47 Andrea CONSIGLI 56 Gianluca PEGOLO DIFENSORI 6 ROGERIO 13 Federico PELUSO 17 Mert MULDUR 19 Filippo ROMAGNA 21 Vlad CHIRICHES 31 Gian Marco FERRARI 44 Ruan TRESSOLDI 70 Yeferson PAZ 77 Giorgos KYRIAKOPOULOS 89 Edoardo PIERAGNOLO CENTROCAMPISTI 4 Francesco MAGNANELLI 8 Maxime LOPEZ 16 Davide FRATTESI 20 Abdou HARROUI 27 Cristian AUCELLI 68 Salim ABUBAKAR ATTACCANTI 18 Giacomo RASPADORI 26 Asan ...

