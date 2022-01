Convocati Argentina, sono sette i calciatori chiamati da Scaloni (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Convocati Argentina: resa nota la lista del ct Scaloni per le partite di qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar. sette “italiani” La Federazione Argentina ha diramato la lista dei Convocati di Scaloni per le prossime due partite di qualificazioni ai Mondiali in Qatar. Il commissario tecnico convoca ben sette “italiani”, tra cui anche Paulo Dybala, in un attacco che comprenderà anche gli interisti Lautaro Martinez e Correa. #SelecciónMayor Lista de convocados por @lioScaloni para los encuentros ante #Chile ?? y #Colombia ??. pic.twitter.com/E9LUYzTUv8— Selección Argentina ?? (@Argentina) January 19, 2022 Gli altri calciatori che militano nel nostro campionato ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022): resa nota la lista del ctper le partite di qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar.“italiani” La Federazioneha diramato la lista deidiper le prossime due partite di qualificazioni ai Mondiali in Qatar. Il commissario tecnico convoca ben“italiani”, tra cui anche Paulo Dybala, in un attacco che comprenderà anche gli interisti Lautaro Martinez e Correa. #SelecciónMayor Lista de convocados por @liopara los encuentros ante #Chile ?? y #Colombia ??. pic.twitter.com/E9LUYzTUv8— Selección?? (@) January 19, 2022 Gli altriche militano nel nostro campionato ...

