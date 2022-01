Cessione del quinto pensione e stipendio: tassi e domanda 2022 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Messaggio INPS del 10 gennaio 2022 numero 95 ha diffuso i tassi d’interesse aggiornati per la Cessione del quinto contratta dai pensionati con banche e intermediari finanziari. I valori di riferimento, da applicare nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 marzo 2022, sono stati comunicati dall’Istituto a seguito del Decreto con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha diffuso i valori soglia anti–usura. A tutela dei pensionati, prima di procedere alla definizione del piano di ammortamento ed al recupero delle rate del prestito, l’INPS verifica che le condizioni del finanziamento rispettino la normativa vigente tra cui, appunto, i limiti in materia di interessi usurari. Analizziamo la novità in dettaglio. Speciale Pensioni: tutte le novità Cessione del ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Messaggio INPS del 10 gennaionumero 95 ha diffuso id’interesse aggiornati per ladelcontratta dai pensionati con banche e intermediari finanziari. I valori di riferimento, da applicare nel periodo 1° gennaio– 31 marzo, sono stati comunicati dall’Istituto a seguito del Decreto con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha diffuso i valori soglia anti–usura. A tutela dei pensionati, prima di procedere alla definizione del piano di ammortamento ed al recupero delle rate del prestito, l’INPS verifica che le condizioni del finanziamento rispettino la normativa vigente tra cui, appunto, i limiti in materia di interessi usurari. Analizziamo la novità in dettaglio. Speciale Pensioni: tutte le novitàdel ...

Advertising

JuventusFCYouth : #Under23 | Mattia Del Favero torna in bianconero. Risolta la cessione temporanea con il Cosenza. - CalcioArg : Probabile ultima doppietta per la joyita #Independiente Alan #Velasco che nella notte stende il Talleres (3-1) nel… - TheMattDP10 : E in quanto ad Aké, fa parte dei pochi del settore giovanile che potrebbero ritagliarsi un po' di spazio. Kulusevsk… - ungiornoallimpr : #Tagliafico-#Napoli prestito con diritto di riscatto l'offerta del #Napoli, la società olandese spinge per la cessi… - sportli26181512 : Napoli, la mossa di Tagliafico cambia tutto: Dall'Olanda hanno fatto sapere che Nicolas Tagliafico ha chiesto la ce… -