Canalis in versione zebrata | il workout incanta il web

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Canalis versione

Elisabettaha condiviso sui social il video del suo allenamento. L'ex velina si tiene in forma così!Su Sportweek di domani troverete molto altro, compresa un'intervista alla sempre bellissima Elisabettainkickboxeur ("Mai stata una da sport femminili… L'adrenalina degli ...Elisabetta Canalis ha dato il buongiorno ai suoi fan in versione runner. Top attillato e tuta da sogno per la showgirl: "Running morning" ...Elisabetta Canalis sa intercettare le tendenze e farle sue: eccola con jeans cut out tagliati sui fianchi e body sgambato, i capi più trendy del momento ...