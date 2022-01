Calciomercato Juventus – Via Arthur | dentro Zakaria o Rovella

Advertising

DiMarzio : La @Juventus ha ancora nel mirino Denis #Zakaria: Il possibile arrivo dello svizzero è legato all'uscita di #Arthur - DiMarzio : .@Juventus, rinnovo #Dybala: i nuovi scenari - Gazzetta_it : Calciomercato Juve, occhi su Zakaria e testa a Rovella. L'Arsenal in pressing per Arthur - CalcioPillole : Ecco il punto sui movimenti di mercato in casa #Juventus, attraverso gli aggiornamenti del nostro collaboratore, no… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #VeneziaJuve #SerieA #Calciomercato Juventus, Chiesa può partire: Cherubini fa il p… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Calciomercato.com

La nuova proprietà americana non ha saputo rinunciare a un colpo di teatro sostituendolo con un debuttante di lusso, Shevchenko , alla vigilia di una serie di partite contro Milan,, ...... cambia in un lampo l'umore di Paulo Dybala, sempre al centro delle vicende di mercato della, in virtù di un rinnovo di contratto che per ora proprio non arriva. L'attaccante argentino ha ...La Juventus potrebbe ingaggiare un nuovo centrocampista a gennaio in caso di addio di Arthur, corteggiato negli ultimi giorni dall'Arsenal: come riportato da "Calciomercato.com", ...Novità importanti in casa Juventus dal noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà: svolta improvvisa, l'ultima notizia può cambiare tutto 19 gennaio - TORINO Tra rumors, indiscrezioni, conferme e ...