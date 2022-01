Batosta per Carlo Conti, Fatto fuori dalla Rai. Dopo Tali e Quali non lo vedremo più, “E’ successa una cosa brutta”. Chi lo sostituisce (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Carlo Conti è stato sostituito alla conduzione di un super programma. Il noto presentatore vedrà un suo show in mano ad Amadeus. E’ tutto pronto per il ritorno di uno dei programmi più amati di Rai 1. ‘Affari Tuoi’ rivedrà la luce quest’anno e lo farà in prima serata sulla rete ammiraglia della Tv di stato. dalla prima edizione targata 2003, nel corso delle 15 edizioni, si sono alternati come presentatori grandissimi nomi della nostra televisione. Da Flavio Insinna a Max Giusti, da Antonella Clerici a Carlo Conti. Proprio quest’ultimo era stato in ballottaggio per riprendere le redini del game show ma sul filo di lana è stato superato da un altro big: Amadeus. Il conduttore di Ravenna è stato confermato nel 2022 alla guida del Festival di Sanremo come direttore artistico, per il terzo anno ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 19 gennaio 2022)è stato sostituito alla conduzione di un super programma. Il noto presentatore vedrà un suo show in mano ad Amadeus. E’ tutto pronto per il ritorno di uno dei programmi più amati di Rai 1. ‘Affari Tuoi’ rivedrà la luce quest’anno e lo farà in prima serata sulla rete ammiraglia della Tv di stato.prima edizione targata 2003, nel corso delle 15 edizioni, si sono alternati come presentatori grandissimi nomi della nostra televisione. Da Flavio Insinna a Max Giusti, da Antonella Clerici a. Proprio quest’ultimo era stato in ballottaggio per riprendere le redini del game show ma sul filo di lana è stato superato da un altro big: Amadeus. Il conduttore di Ravenna è stato confermato nel 2022 alla guida del Festival di Sanremo come direttore artistico, per il terzo anno ...

Advertising

Im_Francesca345 : Qualcuno ha detto di mettere qualcosa da parte per sofi e J3ssica ha detto “ci doveva pensare il suo fidanzato” A… - alienkingsk : Bella batosta da parte di Microsoft. Spero che per PlayStation non ci siano problemi #ActivisionBlizzard - sienatorix : @SBruganelli sole sta per ricevere un’altra batosta venerdì , proteggila e sostienila #teamsoleil - letMoncadacook : @HaugeFan Speriamo che questi ragazzi domenica ci sorprendono un'altra volta ma io non so veramente con che spirito… - milan_passione : Per riprendersi dalla brutta batosta di ieri. SOLO E SEMPRE #serafinismo -