Assassinio Attanasio | polizia arresta in Congo presunti colpevoli

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ladella Repubblica Democratica del(RDC) ha annunciato di averto nell'est del Paese iautori dell'attentato in cui è stato ucciso l'ambasciatore italiano Lucail 22 febbraio 2021. Nell'imboscata, probabilmente mirata a sequestrare il diplomatico italiano, persero la vita anche il carabiniere Vittorio Iacovacci e l'autista Mustapha Milambo. Il capo del commando sarebbe ancora ricercato. "Ci hanno riferito che quando hanno rapito l'ambasciatore a sparare è stato Aspirant, e gli altri erano dispiaciuti perché dal riscatto avrebbero potuto ottenere un milione di dollari, ma con la morte dell'ambasciatore li avevano persi" ha raccontato il generale Abba Van. L'agguato è avvenuto a nord di Goma nel parco del Virunga, nella provincia del Nord-Kivu.video width="746" ...

Milano, 19 gen 16:26 - La notizia dell'arresto dei presunti responsabili dell'dell'ambasciatore Luca, del carabiniere Vittorio Iacovacci e...... dopo la notizia dell'arresto dei presunti responsabili dell'dell'ambasciatore italiano Luca, ucciso in un'imboscata il 22 febbraio 2021 assieme al carabiniere Vittorio Iacovacci ...Arrestati i presunti assassini di Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano ucciso nel febbraio del 2021 e di Simba Ngezayo, uomo ...Arresti per la morte di Attanasio, Fontana "Non ripagano dolore, rinnovo la vicinanza ai familiari delle vittime" ...