Airbnb | casa gratis un anno a Sambuca | il concorso per ripopolare la città

Un soggiorno di un anno, completamente gratis, in una delle "case a un euro" vendute nel comune di Sambuca di Sicilia. Ad offrirlo è Airbnb, il portale che mette in contatto chi ha bisogno di un alloggio o di una camera (normalmente per un breve periodo) con chi dispone di spazi extra all'interno della propria abitazione. Dopo avere preso possesso di una vecchia dimora abbandonata a due passi dal suggestivo Belvedere di Sambuca, che si affaccia sulla Valle del Belìce, Airbnb l'ha ristrutturata. Ne è venuta fuori un'elegante abitazione di design, che unisce le nuove esigenze dell'abitare contemporaneo con il fascino dell'architettura siciliana. La "casa a un euro" acquistata da Airbnb, a ristrutturazione ultimata, viene ora messa a disposizione, per un ...

