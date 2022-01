Vaccini 5 - 11 Domenica "open day" (Di martedì 18 gennaio 2022) ... con un incremento di sedute sul portale regionale per la prenotazione dei Vaccini https:prenotavaccino.sanita.toscana.it e con alcuni "open day" (accesso libero, senza prenotazione) organizzati ... Leggi su lanazione (Di martedì 18 gennaio 2022) ... con un incremento di sedute sul portale regionale per la prenotazione deihttps:prenotavaccino.sanita.toscana.it e con alcuni "day" (accesso libero, senza prenotazione) organizzati ...

Advertising

lucianonobili : Contro populisti sovranisti e dalemiani, per l’unità dei riformisti. Contro chi vuole tornare indietro con Giuseppe… - sbonaccini : Vaccini: domenica 16 gennaio OPEN DAY in tutte le province dell'Emilia-Romagna per bambini e ragazzi dai 5 ai 19 an… - sbonaccini : Vaccini: domenica 16 gennaio OPEN DAY in tutta l'Emilia-Romagna (almeno un hub per provincia) per bambini e ragazzi… - Enrica_Onorati : RT @RegioneLazio: #Covid19: open day vaccini 12-17 anni del 23 gennaio: aperte le prenotazioni sul nostro portale: - TG24info : Regione – Vaccini anti covid, domenica nuovo open day. Ecco | -