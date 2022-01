Ultime ricerche sul mitico e misterioso calice di Cristo | il Graal

Leggi su curiosauro

(Di martedì 18 gennaio 2022) Il Santoè un oggetto sacro sul quale le teorie della cospirazione abbondano. Si pensa possieda poteri miracolosi e viene identificato con il piatto o la coppa usati da Gesù nell’Ultima Cena. Ma dove si trova ora? Scopriamo insieme i nove luoghi dove riposerebbe questo oggetto. Il mistero del Santo– curiosauro.itIl Santoin Italia In Italia sono stati identificati quattro luoghi in cui iloggetto potrebbe risiedere. Vediamo insieme quali sono. Cattedrale di San Lorenzo a Genova La reliquia a Genova si troverebbe nella Cattedrale di San Lorenzo, ed è esposta al pubblico gratuitamente. Questa è una ciotola di vetro verde, che si pensava fosse smeraldo, che fu rotta al tempo di Napoleone. Guglielmo di Tiro, nel 1170, scrisse che non si sapeva da dove provenisse ...