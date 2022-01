Silvia Toffanin inchioda Arisa: “sei innamorata?” | Finalmente tutta la verità (Di martedì 18 gennaio 2022) Silvia Toffanin ha avuto come ospite la neo vincitrice di ballo Arisa e la sua intervista ha attirato tantissimi telespettatori. La padrona di casa ha chiesto, senza peli sulla lingua, se la cantante in questo momento avesse il cuore occupato. La risposta vi sorprenderà! Silvia Toffanin e Arisa-AltranotiziaSilvia Toffanin ha avuto la vincitrice del dance show di Milly Carlucci come ospite nella puntata di Verissimo il 16 Gennaio. Arisa si è mostrata in tutto il suo splendore durante l’intervista ed era, tra l’altro, molto attesa dai fan del programma. Le domande di Silvia per la cantante sono state varie ma alla fine quella che tutti volevano sentire sull’amore è arrivata. Che cosa le ha chiesto la ... Leggi su altranotizia (Di martedì 18 gennaio 2022)ha avuto come ospite la neo vincitrice di balloe la sua intervista ha attirato tantissimi telespettatori. La padrona di casa ha chiesto, senza peli sulla lingua, se la cantante in questo momento avesse il cuore occupato. La risposta vi sorprenderà!-Altranotiziaha avuto la vincitrice del dance show di Milly Carlucci come ospite nella puntata di Verissimo il 16 Gennaio.si è mostrata in tutto il suo splendore durante l’intervista ed era, tra l’altro, molto attesa dai fan del programma. Le domande diper la cantante sono state varie ma alla fine quella che tutti volevano sentire sull’amore è arrivata. Che cosa le ha chiesto la ...

