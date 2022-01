Modella di OnlyFans rivela di essere incinta… ma solo da una parte: qual è il suo incredibile segreto? (Di martedì 18 gennaio 2022) La star di OnlyFans Evelyn Miller, nata con due uteri e due vagine, ha rivelato di essere incinta. La sexy Modella 31enne, originaria di Queensland, Australia, è incinta da 13 settimane. L’annuncio arriva proprio poco dopo la nascita del primo figlio, a Giugno dello scorso anno: “Sono di nuovo incinta, sul lato destro. Il mio specialista vuole programmare il cesareo a 36 settimane. Sarò tenuta d’occhio anche stavolta”. Evelyn ha rivelato che la gravidanza sta procedendo bene: “È difficile prendersi cura di un bambino con questa stanchezza addosso – in più mentre provo a lavorare e girare”. LEGGI ANCHE => Federica Pellegrini, il post agonismo è sexy: il video con le azzurre fa impazzire il web Prima della nascita del figlio, Evelyn non aveva mai parlato pubblicamente della sua ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 18 gennaio 2022) La star diEvelyn Miller, nata con due uteri e due vagine, hato diincinta. La sexy31enne, originaria di Queensland, Australia, è incinta da 13 settimane. L’annuncio arriva proprio poco dopo la nascita del primo figlio, a Giugno dello scorso anno: “Sono di nuovo incinta, sul lato destro. Il mio specialista vuole programmare il cesareo a 36 settimane. Sarò tenuta d’occhio anche stavolta”. Evelyn hato che la gravidanza sta procedendo bene: “È difficile prendersi cura di un bambino con questa stanchezza addosso – in più mentre provo a lavorare e girare”. LEGGI ANCHE => Federica Pellegrini, il post agonismo è sexy: il video con le azzurre fa impazzire il web Prima della nascita del figlio, Evelyn non aveva mai parlato pubblicamente della sua ...

