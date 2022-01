Milan-Spezia 1-2, la reazione di Crudeli all’incredibile sconfitta casalinga (VIDEO) (Di martedì 18 gennaio 2022) Rabbia da parte di Tiziano Crudeli per la clamorosa sconfitta del Milan in casa contro lo Spezia. Il noto telecronista tifoso dei rossoneri si infuria con la cattiva sorte e con gli errori dell’arbitro Serra, dovendo commentare una sconfitta davvero amara per come matura. Niente primo posto, e una mazzata che a livello psicologico potrebbe essere pagata in futuro. In alto il VIDEO del commento di Crudeli. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022) Rabbia da parte di Tizianoper la clamorosadelin casa contro lo. Il noto telecronista tifoso dei rossoneri si infuria con la cattiva sorte e con gli errori dell’arbitro Serra, dovendo commentare unadavvero amara per come matura. Niente primo posto, e una mazzata che a livello psicologico potrebbe essere pagata in futuro. In alto ildel commento di. SportFace.

