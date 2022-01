Meteo | da giovedì torna l' inverno | piogge e freddo al Centro Sud

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 18 gennaio 2022) L’anticiclone è in declino e a partire dalo scenariorologico è destinato a cambiare. Ci attendono altre 24 ore di tempo stabile e soleggiato con le uniche note stonate dovute alla presenza di foschie e nebbie sulle pianure del Nord. Seguirà l’afflusso di correnti più. che daranno vita aa carattere sparso sulle regioni centrali e sui settori tirrenici del Sud, mentre al Nord insisterà ancora la nebbia su molti tratti di pianura. Aria fredda nel fine settimanaEntro il weekend l’arrivo di aria fredda proveniente dai Balcani penalizzerà tutto il versante adriatico e le regioni meridionali. L'improvviso ritorno a temperature decisamente più rigide favorirà qualche nevicata fino a quote molto basse specialmente sui rilievi dele a quote superiori su quelli del Sud.Le previsioni di mercoledì 19 ...