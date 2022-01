M5s, Castaldo fuori dalla vicepresidenza del Parlamento Ue: doccia fredda per Conte (Di martedì 18 gennaio 2022) fuori Massimo Castaldo. L'avvocato grillino di stretto rito contiano, ex assistente di Paola Taverna, non è stato confermato vicepresidente del Parlamento europeo. E rimane così escluso dalla squadra dei quattordici vice della neo presidente Roberta Metsola che ha preso il posto dello scomparso David Sassoli. Non proprio un bel segnale per il M5s, impegnato in questi giorni nella complicata trattativa per il Quirinale. Nelle scorse settimane Conte aveva fatto una riunione ad hoc con gli eurodeputati grillini nel corso della quale frenava sull'ingresso nel gruppo dei socialisti, rinviandolo alla riconferma di Castaldo. Fatto che invece non si è verificato. Allo stesso tempo, il Pd dopo un'iniziale apertura all'ingresso dei pentastellati nella famiglia del Pse aveva richiuso subito la ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 18 gennaio 2022)Massimo. L'avvocato grillino di stretto rito contiano, ex assistente di Paola Taverna, non è stato confermato vicepresidente deleuropeo. E rimane così esclusosquadra dei quattordici vice della neo presidente Roberta Metsola che ha preso il posto dello scomparso David Sassoli. Non proprio un bel segnale per il M5s, impegnato in questi giorni nella complicata trattativa per il Quirinale. Nelle scorse settimaneaveva fatto una riunione ad hoc con gli eurodeputati grillini nel corso della quale frenava sull'ingresso nel gruppo dei socialisti, rinviandolo alla riconferma di. Fatto che invece non si è verificato. Allo stesso tempo, il Pd dopo un'iniziale apertura all'ingresso dei pentastellati nella famiglia del Pse aveva richiuso subito la ...

Advertising

europapalia : RT @davcarretta: Dopo la mossa di Renew, i Verdi ritirano un candidato per salvare la bravissima Heidi Hautala che alla fine è stata eletta… - davcarretta : Dopo la mossa di Renew, i Verdi ritirano un candidato per salvare la bravissima Heidi Hautala che alla fine è stata… - PoliticaNewsNow : Sassoli, Castaldo (M5S): 'Tributo dell'Ue a padre della rifondazione europea' - enzoacunzo : RT @marcobreso: Oggi Roberta Metsola sarà eletta presidente del Parlamento UE Ma per gli italiani sarà molto interessante l’elezione dei v… - marcobreso : Oggi Roberta Metsola sarà eletta presidente del Parlamento UE Ma per gli italiani sarà molto interessante l’elezio… -

Ultime Notizie dalla rete : M5s Castaldo Roberta Metsola eletta presidente del Parlamento europeo, chi è la maltese che prende il posto di Sassoli Anche il quadro delle vicepresidenze sembra delinearsi per i grandi gruppi (il Ppe corre verso tre posti, come Renew) mentre in bilico la conferma di Fabio Massimo Castaldo del M5s e l'ingresso del ...

Sassoli, Castaldo (M5S): "Tributo dell'Ue a padre della rifondazione europea" Questo è il miglior modo per rendere onore a un grande italiano e a un grande europeo', così Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare del Movimento 5 Stelle e Vicepresidente del Parlamento europeo, ...

M5s, Castaldo fuori dalla vicepresidenza del Parlamento Ue: doccia fredda per Conte Il Foglio Eletti 9 vicepresidenti del Parlamento al primo turno, c'è anche Picierno BRUXELLES - Sono nove i vicepresidenti del Parlamento europeo eletti al primo turno dalla Plenaria di Strasburgo. Tra questi figura anche l'eurodeputata del Pd Pina Picierno, arrivata seconda per nume ...

Pe:Verdi e Sinistra completano vicepresidenza,fuori Castaldo (ANSA) - STRASBURGO, 18 GEN - La finlandese Heidi Hautala dei Verdi e Dimitrios Papadimoulis della Sinistra sono stati eletti vicepresidenti del Parlamento Ue al terzo scrutinio. Fabio Massimo Castald ...

Anche il quadro delle vicepresidenze sembra delinearsi per i grandi gruppi (il Ppe corre verso tre posti, come Renew) mentre in bilico la conferma di Fabio Massimodele l'ingresso del ...Questo è il miglior modo per rendere onore a un grande italiano e a un grande europeo', così Fabio Massimo, europarlamentare del Movimento 5 Stelle e Vicepresidente del Parlamento europeo, ...BRUXELLES - Sono nove i vicepresidenti del Parlamento europeo eletti al primo turno dalla Plenaria di Strasburgo. Tra questi figura anche l'eurodeputata del Pd Pina Picierno, arrivata seconda per nume ...(ANSA) - STRASBURGO, 18 GEN - La finlandese Heidi Hautala dei Verdi e Dimitrios Papadimoulis della Sinistra sono stati eletti vicepresidenti del Parlamento Ue al terzo scrutinio. Fabio Massimo Castald ...